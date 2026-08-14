Подмосковным собственникам перечислили правила голосования на общем собрании

14 августа 2026, 23:05

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области все ключевые решения по многоквартирному дому – от выбора управляющей организации до утверждения плана благоустройства – принимают на общем собрании собственников. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Голосовать имеют право владельцы любых помещений – квартир, машино-мест, кладовых и коммерческих объектов. Число голосов напрямую зависит от площади недвижимости. Чем она больше, тем весомее голос её собственника.

«Участвовать в голосовании может даже собственник, который не зарегистрирован в своей квартире. При этом голосовать разрешено как лично, так и через представителя по доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса России или удостоверенной нотариально. Если помещение находится в долевой собственности, каждый владелец голосует самостоятельно, вне зависимости от решения всех владельцев», – рассказали в Минчистоты.