В Подмосковье спасли упавшего в колодец козла

17 августа 2026, 09:36

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Козла, угодившего в старый колодец, вытащили работники Мособлпожспаса. Инцидент произошёл в округе Кашира. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В единую службу спасения «Система-112» позвонила хозяйка козла. Она рассказала, что глубина колодца составляет около двух метров, поэтому вытащить животное без помощи профессионалов не сумела ни она сама, ни её соседи.





«На место оперативно прибыла дежурная бригада. Спасатели накинули на туловище козла петлю, приподняли его, ухватились и вытащили на поверхность», — говорится в сообщении.