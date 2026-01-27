Детсад в домодедовском ЖК «Прибрежный Парк» поставили на кадастровый учёт
Детский сад на 150 мест, построенный на территории жилого комплекса «Прибрежный Парк» в городском округе Домодедово, получил кадастровый номер. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Адрес детсада: округ Домодедово, село Ям, улица Мезенцева, строение 6.
«В трёхэтажном здании оборудованы шесть групповых помещений для детей от полутора до семи лет. Есть также кружковые, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты психолога и логопеда и пищеблок с горячим и холодным цехами. У входа есть колясочная и парковка для велосипедов», — говорится в сообщенНа прилегающей территории есть игровые площадки с теневыми навесами, спортплощадка и локация для мероприятий.
В ЖК «Прибрежный Парк» проектом предусматриваются три детсада в общей сложности на 800 мест, школа на 1650 учеников, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлиника.