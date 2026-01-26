На Доброделе теперь можно оставить предложение по повышению безопасности региона
Жителей Подмосковья приглашают принять участие в голосовании «Сделаем Подмосковье безопасным вместе» на портале «Добродел». Задача — собрать предложения по повышению уровня безопасности и борьбе с преступностью в Московской области. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.
Каждый житель может отметить на карте Московской области места, которые считает небезопасными, предложить варианты решения проблем или поддержать отметки других. Голосование будет проходить до 22 февраля 2026 года включительно.
Чтобы отметить участок, нужно выбрать свой муниципалитет, найти проблемное место и поставить отметку на карте. Можно описать участок и прикрепить фото. Для сохранения отметки нужна авторизация через подтвержденную учетную запись ЕСИА. Каждый житель может выбрать один участок. При заполнении информации необходимо обязательно указать точный адрес: город, улицу и номер дома.
Жители могут предложить разные меры для повышения безопасности:
- установить видеонаблюдение;
- включить объект в маршрут патрулирования полиции;
- усилить контроль за объектами;
- организовать рейдовые мероприятия;
- привлечь общественность — добровольные дружины, советы домов, казаков и старших по подъездам.
Подробнее о голосовании — на подмосковном портале «Добродел».