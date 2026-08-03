Детсад ЖК «Первый Южный» в Видном откроют с опережением графика уже осенью
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и депутат Госдумы Роман Терюшков проверили ход строительства детского сада «Лучик» в ЖК «Первый Южный» в Видном. Его открытия ждут местные жители.
Детсад закроет потребность в дошкольных местах в жилом квартале и снизит нагрузку на соседние садики. Все строительные и отделочные работы планируют завершить к середине августа. А откроют «Лучик» в конце сентября – начале октября.
«Главная задача – чтобы все образовательные учреждения и комплексы вводились своевременно. Мы сегодня здесь, чтобы лично убедиться: детский сад готов, а 1 сентября следующего года откроется школа. Главное, чтобы и строители, и жители были довольны результатом», – сказал глава региона в разговоре с жителями.
Он отметил, что строительство ведётся по современным стандартам, и детям в саду будет комфортно и интересно.
«Родители часто обращают внимание на то, чтобы дети больше времени проводили на свежем воздухе. Мы стараемся это учитывать. Не менее важно качество образования. Сегодня малыши в детских садах и читают, и рисуют, и занимаются творчеством, спортом. Нужно привлечь сюда сильных воспитателей и педагогов, которые смогут качественно подготовить ребят к школе», – заключил Воробьёв.Детский сад рассчитан на 330 мест. Он строится на средства инвесторов и к началу учебного года будет передан муниципалитету.
«Площадь нового сада – 4600 квадратных метров. Нам удалось построить этот объект с опережением графика – почти на шесть месяцев раньше срока. Мы уже получили заключение о соответствии, и в течение августа рассчитываем получить разрешение на ввод в эксплуатацию, после чего передадим садик администрации, чтобы дети смогли пойти сюда уже этой осенью», – сказал гендиректор ГК ФСК Дмитрий Трубников.Он добавил, что в целом в рамках ЖК «Первый Южный» будет создана мощная социальная инфраструктура – три детских сада и две школы. В новом учреждении будут трудиться 25 педагогов. Полностью штат будет укомплектован к открытию детсада.
«Вопрос обеспечения новых микрорайонов детскими садами и школами – один из самых актуальных для Подмосковья. В Ленинском округе запрос на качественное образование весьма большой. Новый садик на 330 мест в ЖК «Первый Южный» – долгожданный объект, о чем нам сегодня говорили жители. Команда губернатора держит развитие социальной инфраструктуры на особом контроле. Всего в этом году в Московской области запланировано построить 26 детсадов, и пять из них уже открыли двери. Важно делать так, чтобы социальная инфраструктура успевала за стройкой новых жилкомплексов», – подчеркнул Терюшков.В Ленинском городском округе строят ещё ряд образовательных, медицинских и спортивных объектов. Так, 1 сентября в ЖК «Первый квартал» должна открыться школа на 1675 мест. А в октябре в деревне Суханово начнёт работу пост скорой помощи. Параллельно начали возводить новый корпус Видновского перинатального центра на 200 коек и современный физкультурно‑оздоровительный комплекс в посёлке Володарского.