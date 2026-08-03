В Подмосковье открыли движение по предпоследнему участку Южно‑Лыткаринской дороги
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал старт рабочему движению по участку Южно‑Лыткаринской автодороги от жилого комплекса «Видный город» до Каширского шоссе. Он соединяет автодороги трассы М-2 «Крым» и А-105.
Глава региона также поговорил с местными жителями. Во встрече участвовал депутат Госдумы Роман Терюшков.
Протяженность участка – 9,3 км. Это шестой из семи отрезков трассы ЮЛА, которая станет юго-восточным дублёром МКАД. Дорогу строят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
«Хочу поблагодарить строителей, потому что строить в таком мегаполисе, а особенно дорогу всегда очень непросто. Но мы идём в графике. Очередной участок, который сегодня открываем, а это более девяти километров, позволит жителям Ленинского городского округа перемещаться более комфортно и экономить время», – сказал Воробьёв.
Он напомнил, что осталось достроить последний участок автодороги протяжённостью более семи километров.
«Это сложный участок. Там проходят и газопровод, и нефтепровод, и все коммуникации. Проделана большая работа, чтобы всё это переложить и переключить. Когда дорога будет полностью готова, у нас свяжутся М-12 на востоке и М-2 – на юге. Эти почти 45 километров полностью исключают необходимость выезда на МКАД. Можно ехать быстрее, комфортнее и удобнее на работу или домой. Мы очень надеемся, что ЮЛА будет востребована. Отзывы, которые мы слышим от жителей, уже сейчас нас радуют. Рассчитываем открыть дорогу в сентябре», – заключил Воробьёв.
На открывшемся участке предусмотрены разворотные петли и съезды в районе М-2 «Крым», путепроводы над М-4 «Дон», а также рядом с деревнями Пуговичино и Дыдылдино. Возле микрорайонов Завидное и Южное Видное есть подземный туннель.
«Запуск нового участка ЮЛА позволит перераспределить транспортные потоки с загруженной Симферопольской трассы. Это обеспечит прямое сообщение для жителей микрорайона Бутово. А для жителей Видного транспортная доступность улучшится сразу на полчаса – именно столько времени они теперь смогут экономить в пути. Параллельно мы продолжаем благоустройство трассы», – рассказал начальник организации дорожного движения и эксплуатации автомобильных дорог ООО «РАД» Михаил Оболенский.В целом благодаря открытию нового участка ЮЛА транспортная доступность улучшится для более чем 2,5 миллионов человек. Это жители Подмосковья, и Москвы.
«Новым участком трассы ЮЛА буду пользоваться однозначно! Я веду занятия в «Активном долголетии» и патриотическую работу, часто вожу наших участников на экскурсии по Подмосковью. Благодаря этой дороге теперь мы сможем легко объезжать места, где раньше регулярно застревали в пробках. Разгрузится и МКАД», – поделился житель Подмосковья Михаил Набокин.
Сейчас техническая готовность основного хода трассы ЮЛА превышает 97%. К стройке привлечены свыше 1000 человек и около 400 единиц техники. Ранее были открыты более 28 километров магистрали.
«Южно-Лыткаринская автодорога – важнейший инфраструктурный объект. Магистраль разгрузит многие округа. Так, путь из Ленинского до Томилина, Краскова или Балашихи будет занимать не более 15-20 минут, хотя раньше люди простаивали в пробках больше часа. Не придется и делать огромные крюки через МКАД», – отметил Терюшков.Южно‑Лыткаринская автодорога – крупнейший концессионный дорожный проект региона. Общая протяжённость магистрали – почти 45 километров. Она пройдёт через четыре округа Московской области – Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиха. Дорога разгрузит ключевые магистрали и улучшит транспортную доступность для более чем 3,5 миллионов жителей области и столицы.