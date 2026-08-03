В Подмосковье открыли движение по предпоследнему участку Южно‑Лыткаринской дороги

03 августа 2026, 16:28

оригинал А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал старт рабочему движению по участку Южно‑Лыткаринской автодороги от жилого комплекса «Видный город» до Каширского шоссе. Он соединяет автодороги трассы М-2 «Крым» и А-105.





Глава региона также поговорил с местными жителями. Во встрече участвовал депутат Госдумы Роман Терюшков.



Протяженность участка – 9,3 км. Это шестой из семи отрезков трассы ЮЛА, которая станет юго-восточным дублёром МКАД. Дорогу строят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Хочу поблагодарить строителей, потому что строить в таком мегаполисе, а особенно дорогу всегда очень непросто. Но мы идём в графике. Очередной участок, который сегодня открываем, а это более девяти километров, позволит жителям Ленинского городского округа перемещаться более комфортно и экономить время», – сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Это сложный участок. Там проходят и газопровод, и нефтепровод, и все коммуникации. Проделана большая работа, чтобы всё это переложить и переключить. Когда дорога будет полностью готова, у нас свяжутся М-12 на востоке и М-2 – на юге. Эти почти 45 километров полностью исключают необходимость выезда на МКАД. Можно ехать быстрее, комфортнее и удобнее на работу или домой. Мы очень надеемся, что ЮЛА будет востребована. Отзывы, которые мы слышим от жителей, уже сейчас нас радуют. Рассчитываем открыть дорогу в сентябре», – заключил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Запуск нового участка ЮЛА позволит перераспределить транспортные потоки с загруженной Симферопольской трассы. Это обеспечит прямое сообщение для жителей микрорайона Бутово. А для жителей Видного транспортная доступность улучшится сразу на полчаса – именно столько времени они теперь смогут экономить в пути. Параллельно мы продолжаем благоустройство трассы», – рассказал начальник организации дорожного движения и эксплуатации автомобильных дорог ООО «РАД» Михаил Оболенский.

«Новым участком трассы ЮЛА буду пользоваться однозначно! Я веду занятия в «Активном долголетии» и патриотическую работу, часто вожу наших участников на экскурсии по Подмосковью. Благодаря этой дороге теперь мы сможем легко объезжать места, где раньше регулярно застревали в пробках. Разгрузится и МКАД», – поделился житель Подмосковья Михаил Набокин.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Южно-Лыткаринская автодорога – важнейший инфраструктурный объект. Магистраль разгрузит многие округа. Так, путь из Ленинского до Томилина, Краскова или Балашихи будет занимать не более 15-20 минут, хотя раньше люди простаивали в пробках больше часа. Не придется и делать огромные крюки через МКАД», – отметил Терюшков.