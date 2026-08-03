В Подмосковье проверили готовность к зиме более 19 тысяч домов

03 августа 2026, 16:52

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Проверку готовности многоквартирных домов к грядущему отопительному сезону проводят инспекторы подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В настоящее время инспекторы осмотрели уже свыше 19 тысяч объектов из более чем 53 тысяч расположенных в регионе.





«В план проверки входят отопительные системы, включая тепловые узлы, запорную арматуру и внутридомовые сети, а также водостоки и кровли, газовое хозяйство и теплоизоляция трубопроводов на чердаках и в подвалах», — говорится в сообщении.