В Подмосковье проверили готовность к зиме более 19 тысяч домов
Проверку готовности многоквартирных домов к грядущему отопительному сезону проводят инспекторы подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В настоящее время инспекторы осмотрели уже свыше 19 тысяч объектов из более чем 53 тысяч расположенных в регионе.
«В план проверки входят отопительные системы, включая тепловые узлы, запорную арматуру и внутридомовые сети, а также водостоки и кровли, газовое хозяйство и теплоизоляция трубопроводов на чердаках и в подвалах», — говорится в сообщении.Все выявленные нарушения фиксируются в Единой диспетчерской службе Московской области. На исправление управляющим компаниям даётся от одного до семи дней.