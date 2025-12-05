Детская хоровая школа «Дубна» получила гран-при Всероссийского фестиваля

05 декабря 2025, 16:38

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Гран-при XI Всероссийского хорового фестиваля получила детская хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна». Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Фестиваль стал самым масштабным хоровым проектом страны. Отборочные этапы проходили в течение года в 80 регионах России. В них приняли участие свыше 30 тысяч человек из почти 1200 академических хоров. Финалистами стали 33 взрослых и 21 детский коллектив.



