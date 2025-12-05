Детская хоровая школа «Дубна» получила гран-при Всероссийского фестиваля
Гран-при XI Всероссийского хорового фестиваля получила детская хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна». Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Фестиваль стал самым масштабным хоровым проектом страны. Отборочные этапы проходили в течение года в 80 регионах России. В них приняли участие свыше 30 тысяч человек из почти 1200 академических хоров. Финалистами стали 33 взрослых и 21 детский коллектив.
В финале вокалисты из Дубны исполнили произведения Георгия Свиридова «О Родина, счастливый и неисходный час» и «Зимнее утро».«Школа «Дубна» завоевала победу в номинации «Детские учебные хоры». Художественным руководителем и дирижёром коллектива является заслуженный работник культуры РФ Ольга Миронова», — уточняется в сообщении.