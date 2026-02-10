Онколог рассказала, какие анализы надо сдавать, чтобы не пропустить рак
Профилактика и ранняя диагностика позволяют выявлять опухоли на стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Об этом сообщила врач-онколог клиники «Сова» (Воронеж), эксперт фонда «Онкологика» Виктория Лихачёва, передает «Газета.Ru».
Врач утверждает, что злокачественные опухоли в основном возникают не из-за наследственности, а из-за случайных мутаций, которые формируются под влиянием внешних факторов и образа жизни. Это указывает на то, что многие виды рака можно предотвратить.
Снизить риск онкологических заболеваний помогают такие меры, как здоровое питание с акцентом на овощи, фрукты и клетчатку, регулярные физические нагрузки, отказ от курения и злоупотребления алкоголем, защита кожи от чрезмерного воздействия ультрафиолета, а также вакцинация против вируса папилломы человека.
Для ранней диагностики рака легких наиболее эффективным методом признана низкодозная компьютерная томография. Её рекомендуется проходить ежегодно людям из группы риска. Флюорография и рентгенография, напротив, не снижают смертность от этого заболевания. Скрининг шейки матки включает ПАП-тест и тестирование на ВПЧ и рекомендуется женщинам с 25 лет.
Профилактические обследования при раке толстой кишки снижают риск развития заболевания примерно на 30% и риск смерти — почти на 50%. Для этого используются тесты на скрытую кровь в кале и колоноскопия, считающаяся «золотым стандартом» диагностики. После 45–50 лет колоноскопия особенно важна, так как в этом возрасте чаще выявляются предраковые изменения.
Для ранней диагностики рака предстательной железы у мужчин старше 50 лет определяют уровень простат-специфического антигена. Однако повышение уровня ПСА не всегда указывает на онкологическое заболевание, заключила Лихачёва.
