Онколог рассказала, какие анализы надо сдавать, чтобы не пропустить рак

10 февраля 2026, 15:15

Онколог Лихачёва: рак чаще всего всего возникает не из-за наследственности

Фото: iStock/megaflopp

Профилактика и ранняя диагностика позволяют выявлять опухоли на стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Об этом сообщила врач-онколог клиники «Сова» (Воронеж), эксперт фонда «Онкологика» Виктория Лихачёва, передает «Газета.Ru».