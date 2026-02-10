Минздрав одобрил применение вакцины для терапии меланомы
Минздрав России разрешил применение новой вакцины для терапии меланомы. Препарат разработан специалистами НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина, сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идет об индивидуализированном биотехнологическом лекарственном препарате под названием «Неовак-РОНЦ». Это персонализированная мРНК-вакцина, созданная с учетом особенностей конкретного пациента и направленная на борьбу с онкологическим заболеванием.
«Минздрав России выдал разрешение на применение индивидуализированного биотехнологического лекарственного препарата (иБТЛП): "Неовак-РОНЦ" Персонализированная неоантиген-специфическая мРНК вакцина для терапии меланомы, производитель ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина" Минздрава России», — передает ведомство.