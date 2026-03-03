Дзюдоисты-юниоры из Подмосковья взяли 25 медалей на первенстве ЦФО
Представители Московской области завоевали шесть золотых, пять серебряных и 14 бронзовых медалей на первенстве Центрального федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходил в Рязани с 27 февраля по 1 марта, в нём приняли участие 209 человек.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись подмосковные спортсмены Мурат Хубаев, Софья Беляева, Иван Домарев, Дарья Захарова, Павел Коловердов и Сергей Знаменщиков», — говорится в сообщении.Серебряные награды выиграли Екатерина Величко, Сослан Кибизов, Лилия Кутарова, Марк Мартыненко и Анастасия Мороз.
А бронзу Подмосковью принесли Екатерина Панкратова, Полина Лопаткина, Ангелина Карбашева, Юлия Сурина, София Полущева, Елизавета Лапшина, Виктория Ковшова, Анастасия Перевозчикова, Илья Серов, Егор Курганов, Иван Золотов, Арслан-хан Абдурахманов, Григорий Габриелян и Денис Пырегов.