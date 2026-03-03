Дзюдоисты-юниоры из Подмосковья взяли 25 медалей на первенстве ЦФО

03 марта 2026, 13:23

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители Московской области завоевали шесть золотых, пять серебряных и 14 бронзовых медалей на первенстве Центрального федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходил в Рязани с 27 февраля по 1 марта, в нём приняли участие 209 человек.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись подмосковные спортсмены Мурат Хубаев, Софья Беляева, Иван Домарев, Дарья Захарова, Павел Коловердов и Сергей Знаменщиков», — говорится в сообщении.