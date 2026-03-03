Вячеславу Малежику забыли сообщить об отмене собственного концерта в Калужской области
Вячеславу Малежику забыли сообщить об отмене собственного концерта в Калужской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Сольный концерт известного певца 80-х годов должен был состояться в Обнинске 4 марта. Продажа билетов началась за полтора месяца до мероприятия. Их цена составляла от 1,5 до 3 тысяч рублей.
Однако выяснилось, что Малежик не пользуется большой популярностью среди жителей города. Уточняется, что организаторам не удалось продать более 300 билетов из 600 доступных. В результате было принято решение отменить концерт.
При этом 79-летний певец узнал об отмене своего выступления только от журналистов. Возмущённый Малежик решил серьезно разобраться с организаторами.
