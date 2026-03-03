03 марта 2026, 14:58

Малежику забыли сообщить об отмене собственного концерта в Калужской области

Вячеслав Малежик (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Вячеславу Малежику забыли сообщить об отмене собственного концерта в Калужской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.