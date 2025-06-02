Детский фестиваль «Билетик в лето» в Ступине посетили около 6 тыс. человек

02 июня 2025, 14:16

Фото: пресс-служба г.о. Ступино

Развлекательную программу «Билетик в лето», приуроченную ко Дню защиты детей, провели в парке культуры и отдыха имени Николая Островского в Ступине. Праздник собрал около 6 тысяч человек, сообщает пресс-служба городского округа.







«Для гостей праздника провели спортивные и познавательные мастер-классы, занятие «Урок чистой воды» и устроили беспроигрышную лотерею. А коллектив «Рамка» выступил с театральной постановкой», — говорится в сообщении.