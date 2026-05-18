Детский омбудсмен Львова-Белова помогла вернуть матери четырёх детей
В Подмосковье четверо детей вернулись к маме при поддержке уполномоченного при президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой и чрезвычайного, полномочного посла Объединённых Арабских Эмиратов в России доктора Мохаммада Ахмада Аль-Джабера и властей Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Четыре месяца назад женщина попала в больницу, и детей поместили в один из подмосковных семейных центров.
«В это время мы с коллегами из Московской области разбирали личные дела воспитанников этого учреждения и вместе составили план сопровождения семьи. Из-за проблем со здоровьем маме трудно вести хозяйство и в одиночку воспитывать детей. Родственников у женщины нет, она сама выпускница интерната», – рассказала Львова-Белова.
За семьёй закрепили специалиста социальной службы, с которым женщина всё это время была в постоянном контакте.
«Семье помогли наши надёжные партнёры – посольство ОАЭ в России и благотворительный фонд «Страна для детей». В квартире поменяли окна в детской комнате, закупили новую мебель и бытовую технику, погасили задолженность по коммунальным платежам», – отметила уполномоченный.
В понедельник Мария Львова-Белова и Мохаммад Ахмад Аль-Джабер встретились с семьёй в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина, передали детям подарки и организовали экскурсию.
«Искренне рад, что сегодня семья вновь воссоединилась. Поддержка семьи, защита детства и забота о благополучии подрастающего поколения – важнейшие общечеловеческие ценности, которые объединяют наши народы. Для посольства большая честь – внести вклад в это доброе дело и поддержать семью в столь важный момент её жизни», – отметил посол.
Он пожелал Ирине и её детям здоровья, благополучия, душевного тепла и уверенности в завтрашнем дне, мира, согласия и счастья в доме.