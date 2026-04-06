Детский омбудсмен Мишонова провела открытый диалог с лицеистами Павловского Посада
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова ответила на вопросы учащихся Павлово‑Посадского лицея. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Встреча прошла в формате открытого диалога, ученики смогли пообщаться с омбудсменом напрямую.
«Особое внимание уделили вопросам безопасности и прав детей. Участники встречи обсуждали такие актуальные проблемы, как скулшутинг, безопасность в интернете и травля в школе. Школьники искренне делились своими переживаниями и получали развёрнутые ответы на волнующие вопросы. Такой подход создал непринуждённую атмосферу, помог выстроить доверительное общение», – рассказали в администрации.
Мишонова поделилась воспоминаниями из собственного детства, что сделало разговор ещё понятнее для учащихся. Они активно включались в обсуждение и делились своими мыслями.
Руководство учебного заведения поблагодарило Ксению Мишонову за искренний разговор и ценные советы. Педагоги также отметили активность лицеистов, которые не побоялись задать даже самые смелые вопросы.