Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова провела родительское собрание в Щёлкове

27 октября 2025, 10:36

Ксения Мищонова (фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково)

Большое родительское собрание провела Уполномоченная по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в Щёлкове. Темой встречи стала безопасность детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Омбудсмен подробно рассказал родителям о видах детского травматизма и способах обезопасить малышей и подростков.





«На встрече обсудили бытовые травмы и происшествия на природе, риски падения из открытых окон и инциденты с транспортом. Отдельное внимание Ксения Мишонова уделила буллингу в школе, интернет-угрозам и проблеме зацепинга», — отмечается в сообщении.