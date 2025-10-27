Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова провела родительское собрание в Щёлкове
Большое родительское собрание провела Уполномоченная по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в Щёлкове. Темой встречи стала безопасность детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Омбудсмен подробно рассказал родителям о видах детского травматизма и способах обезопасить малышей и подростков.
«На встрече обсудили бытовые травмы и происшествия на природе, риски падения из открытых окон и инциденты с транспортом. Отдельное внимание Ксения Мишонова уделила буллингу в школе, интернет-угрозам и проблеме зацепинга», — отмечается в сообщении.Участие в собрании принял также замруководителя Госавтоинспекции Московской области Владимир Севостьянов.
Такие встречи регулярно проходят в разных округах региона.