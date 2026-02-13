Детский сад для 300 малышей в Ленинском округе достроят к марту 2026 года
В деревне Сапроново Ленинского округа почти достроили новый детский сад. Учреждение возводят на территории жилого квартала Первый Донской. Сейчас готовность здания достигла 95%, объект планируют сдать в марте 2026 года. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.
Площадь детского сада превышает 4 300 м². В трёхэтажном здании разместили группы для детей от двух до семи лет, физкультурный и музыкальный залы, а еще — все необходимые хозяйственные помещения.
Рядом со зданием оборудуют игровые и спортивные площадки, установят теневые навесы. По периметру высадят кустарники — они защитят территорию от шума и пыли.
Перед итоговой проверкой застройщик обратился в Главгосстройнадзор Московской области за профилактическим визитом. Инспектор провёл консультацию, ответил на вопросы участников строительства и дал рекомендации по опеспечению безопасности.
Если застройщик выполнит все требования, итоговую проверку смогут провести быстрее — за три рабочих дня вместо десяти.
