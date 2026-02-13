Детский сад для 300 малышей в Ленинском округе достроят к марту 2026 года

13 февраля 2026, 09:33

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

В деревне Сапроново Ленинского округа почти достроили новый детский сад. Учреждение возводят на территории жилого квартала Первый Донской. Сейчас готовность здания достигла 95%, объект планируют сдать в марте 2026 года. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.