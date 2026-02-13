В Химках завершают строительство школы на 1100 мест

13 февраля 2026, 09:08

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, строят в жилом комплексе «1-й Шереметьевский» на территории района Подрезково городского округа Химки. Сейчас работы вышли на завершающий этап. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Здание переменной этажности — от одного до четырёх этажей, его общая площадь составляет более 19,6 тыс. квадратных метров.





«В школе размещаются универсальные и специализированные классы, актовый зал на 550 зрителей, два спортивных зала, бассейн и библиотека. На прилегающей территории обустроят зоны для занятия спортом и разобьют сквер», — говорится в сообщении.