В Химках завершают строительство школы на 1100 мест
Школу, рассчитанную на 1100 учеников, строят в жилом комплексе «1-й Шереметьевский» на территории района Подрезково городского округа Химки. Сейчас работы вышли на завершающий этап. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Здание переменной этажности — от одного до четырёх этажей, его общая площадь составляет более 19,6 тыс. квадратных метров.
«В школе размещаются универсальные и специализированные классы, актовый зал на 550 зрителей, два спортивных зала, бассейн и библиотека. На прилегающей территории обустроят зоны для занятия спортом и разобьют сквер», — говорится в сообщении.Строительство ведётся за счёт подрядчика в рамках договора о комплексном развитии территории.