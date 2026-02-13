В Подмосковье готовят к сдаче первые корпуса ЖК «Каштановая Роща»

13 февраля 2026, 09:11

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье продолжают строительство жилого комплекса «Каштановая Роща». Проект реализует компания «АльфаСтройИнвест» в Одинцовском городском округе. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.