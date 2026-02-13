В Подмосковье готовят к сдаче первые корпуса ЖК «Каштановая Роща»
В Подмосковье продолжают строительство жилого комплекса «Каштановая Роща». Проект реализует компания «АльфаСтройИнвест» в Одинцовском городском округе. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.
Первая очередь строительства выходит на финишную прямую. Уже заселили корпус 1.3, а здания 1.1, 1.2, 1.4 и 1.5 планируют ввести в эксплуатацию уже в марте. Здесь завершили основные работы — возвели внутренние стены, подключили инженерные коммуникации и перешли к итоговой отделке помещений. Сейчас рабочие оформляют общественные пространства. В домах оборудуют просторные вестибюли с понятной навигацией, зонами для хранения колясок и велосипедов.
ЖК «Каштановая Роща» расположен в 7,5 километра от МКАД. Площадь территории превышает 16 гектаров. В будущем здесь построят 22 жилых корпуса, парк более чем на 5 гектаров, а также социальную и коммерческую инфраструктуру — школу, два детских сада, поликлинику, магазины, велнес-центр и фудхолл.
В Подмосковье социальные объекты в новых районах возводят за счёт внебюджетных источников в ходе комплексного развития территорий. Такие проекты реализуют крупные девелоперы, включая ПИК, Самолет, Гранель и ФСК.
Читайте также: