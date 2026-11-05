Афанасьев день 6 ноября: почему его называли Светоедом и что означала встреча с белой собакой, народные приметы и запреты
6 ноября православные верующие отмечают праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», а в народном календаре эта дата известна как Афанасьев день, Светец и Светоед. С праздником связаны необычные поверья: предки опасались разбивать посуду, принимать подарки от незнакомцев и даже отдавать гостям собственную одежду. Какие запреты соблюдали на Руси, что предсказывали по поведению животных и кому отмечать именины — в материале «Радио 1».
Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Главным церковным событием 6 ноября становится празднование в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Этот образ считается одним из наиболее почитаемых в православии. Верующие воспринимают Богородицу как заступницу и утешительницу людей, столкнувшихся с болезнями, тяжелыми испытаниями, семейными проблемами и душевными переживаниями.
На иконе Дева Мария изображена среди страждущих: больных, бедняков и других людей, нуждающихся в помощи. Рядом с ними находятся ангелы, оказывающие поддержку. Перед святыней принято молиться об исцелении, избавлении от горя и несчастий, благополучии детей и сохранении семейного мира.
Особую известность образ получил в 1688 году. Согласно церковному преданию, сестра патриарха Иоакима Евфимия Папина страдала от тяжелой незаживающей раны. После молитвы перед иконой женщина получила исцеление. Это событие стало основанием для установления ежегодного празднования в честь Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
В 2026 году праздник приходится на пятницу. По церковному календарю это двадцать третья седмица по Пятидесятнице, постный день.
Каких святых вспоминают 6 ноября
Помимо празднования иконы Богородицы, православная церковь 6 ноября чтит память святителя Афанасия I, патриарха Константинопольского. Также в этот день вспоминают исповедника Павла, архиепископа Царьградского и мученика Арефу.
Афанасий I родился в XIII веке в византийском городе Адрианополе, который сегодня находится на территории Турции. При рождении мальчик получил имя Алексий. Он рос в христианской семье, с детства изучал Священное Писание и рано решил посвятить свою жизнь служению Богу.
Оставив родительский дом, Алексий отправился в Фессалоники, где поступил в монастырь и принял постриг с именем Акакий. Позже он перебрался на Афон, в Есфигменскую обитель, где в течение трех лет исполнял обязанности трапезаря.
Стремление к уединенной молитве привело его сначала на Патрийскую гору, а затем на гору Святого Авксентия. Впоследствии Акакий оказался в монастыре преподобного Лазаря на Галантийской горе. Там он принял великую схиму с именем Афанасий, стал священником и получил ответственность за порядок богослужений.
Согласно житию, однажды во время молитвы святой услышал голос Христа, призвавший его к пастырскому служению.
В 1289 году по предложению византийского императора Андроника II Палеолога собор епископов избрал Афанасия патриархом Константинопольским. Новый глава церкви выступил за строгое соблюдение духовенством церковных правил и против злоупотреблений. Однако его требования вызвали недовольство части влиятельных священнослужителей.
Дожди могут оставить подмосковных медведей без зимовки
В результате в 1293 году Афанасий оставил патриарший престол и вернулся в монастырь. Спустя десять лет, в 1303 году, его вновь призвали возглавить Константинопольскую церковь.
Во время второго патриаршества святитель продолжил преобразования. В 1308 году он поставил святителя Петра митрополитом Киевским и всея Руси. Но противостояние с частью духовенства продолжилось, и в 1311 году Афанасий повторно отказался от управления церковью, удалившись в обитель.
Последние годы он посвятил молитве и духовному наставничеству. Церковное предание рассказывает, что незадолго до смерти святому вновь явился Христос и укорил его за то, что тот дважды оставлял пастырское служение, не доведя начатые труды до конца. Афанасий раскаялся в своей слабости и получил прощение.
После этого, согласно житию, святитель получил дар чудотворения. Он продолжал помогать людям, обращавшимся к нему за молитвенной поддержкой, и скончался в глубокой старости.
В этот же день вспоминают Павла, архиепископа Царьградского, жившего в IV веке. Его избрали на Константинопольскую кафедру в 337 году. Однако из-за противостояния арианской ереси святитель подвергался гонениям, неоднократно лишался кафедры и отправлялся в изгнание. Около 350 года он принял мученическую смерть.
Также церковь чтит память мученика Арефы и 4299 пострадавших вместе с ним мучеников VI века.
Почему праздник называли Светоедом
В народном календаре 6 ноября закрепилось сразу несколько названий: Афанасьев день, Скорбящая Божья Мать, Светец и Светоед.
Название «Скорбящая Божья Мать» непосредственно связано с почитанием иконы «Всех скорбящих Радость». А вот происхождение остальных названий объясняется изменениями в природе и старинным домашним бытом.
К началу ноября световой день заметно сокращался. Крестьяне замечали, что солнце все раньше скрывается за горизонтом, а зима словно забирает оставшийся свет. Отсюда появилось название «Светоед» — считалось, что холодное время года постепенно «съедает» солнечное освещение.
Название «Светец» связано с приспособлением для освещения жилища. В темное время суток крестьяне зажигали лучины и закрепляли их в специальных деревянных или металлических держателях. При таком освещении женщины могли заниматься рукоделием, прясть, ткать и вышивать.
Именно с этого времени начинались традиционные зимние девичьи посиделки.
Обычаи и традиции дня
На Руси 6 ноября девушки собирались в просторной избе, чаще всего принадлежавшей пожилой женщине или вдове. За возможность провести вечер в доме хозяйке платили сообща либо помогали ей по хозяйству.
Каждая участница приносила с собой прялку, веретено, нитки и заготовки для вышивания. Девушки должны были выполнить определенный «урок» — объем работы, который им поручала мать или старшая родственница. Одни пряли шерсть и лен, другие шили, вязали чулки, рукавицы и теплые платки.
Во время рукоделия участницы обменивались новостями, обсуждали будущие свадьбы и рассказывали истории. После выполнения домашних поручений начиналась развлекательная часть вечера. В избу приглашали молодых парней, устраивали игры, пели песни и танцевали. Такие встречи помогали молодежи знакомиться и присматривать себе будущих супругов. Иногда посиделки сопровождались гаданиями на суженого.
Еще одной традицией была так называемая морозная чистка. Зимнюю одежду выносили на улицу, чтобы она проветрилась и освежилась перед наступлением холодов.
Дома в этот день старались тщательно убирать. Женщины стирали, перебирали одежду и избавлялись от ненужных вещей, освобождая сундуки от старого хлама. Считалось, что порядок перед зимой помогает сохранить семейное благополучие.
Мужчины занимались хозяйственными работами: ремонтировали инвентарь, осматривали постройки, приводили в порядок двор, чистили хлев и конюшню. Все дела, требовавшие длительного пребывания на улице, старались закончить до наступления устойчивых морозов.
Что готовили 6 ноября и кому помогали на Руси
Особым угощением Афанасьева дня считался узвар. Его готовили из сушеных яблок, груш и других фруктов, добавляя немного меда, который оставался после предыдущих угощений.
Напиток подавали теплым. По народным представлениям, он помогал укрепить здоровье и подготовиться к зимним холодам.
Не забывали в этот день и о нуждающихся. Соседям, испытывавшим материальные трудности, приносили хлеб, теплую одежду, дрова и другие необходимые вещи.
Традиция благотворительности была связана с почитанием Богородицы. На иконе «Всех скорбящих Радость» она изображена среди людей, нуждающихся в утешении и поддержке, поэтому помощь ближним воспринималась как важная часть праздника.
Что можно делать 6 ноября
С Афанасьевым днем связано немало народных рекомендаций. Часть из них имеет отношение к церковным традициям, другие основаны на старинных поверьях.
В этот день можно:
- Посетить храм и помолиться перед иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость», попросив об исцелении, помощи в трудных обстоятельствах и избавлении от семейных проблем.
- Помочь нуждающимся, поделиться продуктами, теплой одеждой или другими необходимыми вещами.
- Устроить девичьи посиделки, заняться прядением, ткачеством и вышиванием.
- Петь песни и разговаривать во время рукоделия, не оставляя работу в полной тишине.
- Проветрить зимнюю одежду на улице, проведя традиционную морозную чистку.
- Навести порядок в жилище, вымыть посуду и закончить начатые дела.
- Принимать подарки и угощения от людей, которым действительно доверяешь.
Согласно отдельным поверьям, перед выходом из дома полезно было обзавестись оберегом или амулетом, чтобы защититься от сглаза и порчи.
«Согреться и не сорваться»: Диетолог рассказала, как избавиться от тяги к сладкому во время холодов
Что категорически нельзя делать в Афанасьев день
С праздником связано множество запретов. Предки верили, что нарушение некоторых из них может привести к семейным неприятностям, болезням и потере благополучия.
Особенно осторожно относились к посуде и зеркалам. Считалось, что разбитые предметы предвещают серьезные неприятности или болезнь кого-то из членов семьи в течение года.
Среди других народных запретов на 6 ноября выделяли следующие:
- Ссориться с родственниками и соседями, выяснять отношения на пороге дома. Порог считался границей между мирами, поэтому конфликты в этом месте могли привлечь внимание нечистой силы и привести к длительной вражде.
- Работать в полной тишине. По поверью, молчание во время рукоделия притягивает тоску и неудачи, поэтому девушки старались разговаривать и петь.
- Оставлять грязную посуду, беспорядок и незавершенные дела. Считалось, что это может разозлить домового, который готовился к зимней спячке.
- Давать посторонним в долг хлеб и соль. Вместе с этими продуктами, согласно поверью, из дома мог уйти достаток.
- Принимать подарки и сладости от незнакомцев или людей, вызывающих недоверие. Особенно опасными считались подношения от навязчивых поклонников: предки опасались любовных чар и приворотов.
- Одалживать личные вещи, обувь и одежду. Считалось, что вместе с ними можно передать другому человеку собственную удачу и семейное благополучие.
- Укрывать гостя своим одеялом, платком или отдавать ему шапку и варежки. По поверью, так можно было лишиться везения. После ухода гостей вещи, которыми они пользовались, обязательно стирали.
- Покупать обувь, которую до этого примеряли другие люди. Существовало поверье, что вместе с чужой обувью можно перенять болезни и неудачи.
- Отгонять от себя белую собаку. Считалось, что вместе с животным человек может прогнать собственное счастье, любовь и достаток.
- Услышав сверчка в доме, следовало насторожиться: этот звук считался предвестником скорой беды.
Народные приметы на 6 ноября
В Афанасьев день крестьяне внимательно наблюдали за погодой, небом и поведением животных. По этим признакам пытались предугадать, насколько суровой окажется зима, когда выпадет снег и скоро ли наступят сильные морозы.
Среди погодных примет выделяли следующие:
- Дождь 6 ноября — зима будет сравнительно мягкой и теплой.
- Теплая и пасмурная погода — холодный период затянется, а сильные морозы придут нескоро.
- Необычно теплая погода — зима ожидается малоснежной, без продолжительных морозов.
- Чистое безоблачное небо — к скорому наступлению сильных заморозков.
- Выпавший и оставшийся на земле снег — к большим зимним сугробам.
- Сильный северный ветер — к метели, похолоданию и крупному снегу.
- Красный закат — к морозам в ближайшие дни.
- Солнце, скрывающееся за плотными облаками, — к затяжному ненастью и снегопаду.
- Иней на траве и деревьях — к скорой оттепели.
- Яркие звезды ночью — к утренним заморозкам.
- Листья, оставшиеся на березе, — снег выпадет не раньше декабря.
- Тонкая корочка на испеченном хлебе — к мягкой зиме, толстая и твердая — к сильным морозам.
- Сильно трещащая лучина — к скорому похолоданию.
- Дым из трубы, стелющийся по земле, — к оттепели, поднимающийся столбом — к ясной, но холодной погоде.
О чем расскажут животные и необычные события
Особое внимание предки уделяли поведению домашних и диких животных. Считалось, что они способны заранее почувствовать приближение ненастья и перемен погоды.
Если вороны собирались в большие стаи и громко каркали, ожидали скорого снегопада и похолодания. Активно таскающие запасы в норы мыши, согласно поверьям, предвещали суровую снежную зиму.
Густой подшерсток у домашних животных после линьки также считался признаком сильных морозов. Если собака спала больше обычного, это связывали с приближением холодов. Беспокойное поведение домашних животных и их стремление найти укрытие воспринимали как предупреждение о скором ненастье.
Существовали и приметы, не связанные непосредственно с погодой. Например, если на Афанасия за человеком увязывалась белая собака, это считалось добрым знаком, сулящим счастье, достаток и беззаботную жизнь. Отгонять такого животного, наоборот, запрещалось.
Нечаянно упасть в канаву или яму в этот день — к долгой жизни. Найти на дороге монету — к неожиданной прибыли. А необычный сон в ночь на 6 ноября, по народным представлениям, мог подсказать решение важного вопроса или предупредить о предстоящих событиях.
Услышать сверчка в доме, напротив, считалось плохой приметой, указывающей на возможную скорую беду.
Кто отмечает именины 6 ноября
В день Афанасия именины отмечают обладатели нескольких мужских и женских имен.
Мужские именины приходятся на следующие имена: Алексей, Анатолий, Арсен, Афанасий, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Георгий, Иван, Ираклий, Константин, Лаврентий, Никита, Николай, Павел и Петр.
Женские именины 6 ноября отмечают Александра, Виктория, Клавдия и Нина.
Афанасьев день объединяет церковное почитание Богородицы и святых с богатым пластом народных традиций. Для предков это было время подготовки хозяйства к зиме, домашних хлопот, девичьих посиделок и помощи нуждающимся. А многочисленные приметы и запреты отражали стремление людей защитить семью от бед, сохранить достаток и заранее узнать, какой окажется предстоящая зима.