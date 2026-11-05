05 ноября 2026, 10:41

Фото: iStock/VvoeVale

6 ноября православные верующие отмечают праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», а в народном календаре эта дата известна как Афанасьев день, Светец и Светоед. С праздником связаны необычные поверья: предки опасались разбивать посуду, принимать подарки от незнакомцев и даже отдавать гостям собственную одежду. Какие запреты соблюдали на Руси, что предсказывали по поведению животных и кому отмечать именины — в материале «Радио 1».





Содержание Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Каких святых вспоминают 6 ноября Почему праздник называли Светоедом Обычаи и традиции дня Что готовили 6 ноября и кому помогали на Руси Что можно делать 6 ноября Что категорически нельзя делать в Афанасьев день Народные приметы на 6 ноября О чем расскажут животные и необычные события Кто отмечает именины 6 ноября

Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Фото: iStock/Anna_Anikina

Каких святых вспоминают 6 ноября

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Фото: iStock/Diy13

Почему праздник называли Светоедом

Обычаи и традиции дня

Фото: iStock/Wachiwit

Что готовили 6 ноября и кому помогали на Руси

Фото: iStock/Munko Tatyana

Что можно делать 6 ноября

Посетить храм и помолиться перед иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость», попросив об исцелении, помощи в трудных обстоятельствах и избавлении от семейных проблем.

Помочь нуждающимся, поделиться продуктами, теплой одеждой или другими необходимыми вещами.

Устроить девичьи посиделки, заняться прядением, ткачеством и вышиванием.

Петь песни и разговаривать во время рукоделия, не оставляя работу в полной тишине.

Проветрить зимнюю одежду на улице, проведя традиционную морозную чистку.

Навести порядок в жилище, вымыть посуду и закончить начатые дела.

Принимать подарки и угощения от людей, которым действительно доверяешь.

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Что категорически нельзя делать в Афанасьев день

Ссориться с родственниками и соседями, выяснять отношения на пороге дома. Порог считался границей между мирами, поэтому конфликты в этом месте могли привлечь внимание нечистой силы и привести к длительной вражде.

Работать в полной тишине. По поверью, молчание во время рукоделия притягивает тоску и неудачи, поэтому девушки старались разговаривать и петь.

Оставлять грязную посуду, беспорядок и незавершенные дела. Считалось, что это может разозлить домового, который готовился к зимней спячке.

Давать посторонним в долг хлеб и соль. Вместе с этими продуктами, согласно поверью, из дома мог уйти достаток.

Принимать подарки и сладости от незнакомцев или людей, вызывающих недоверие. Особенно опасными считались подношения от навязчивых поклонников: предки опасались любовных чар и приворотов.

Одалживать личные вещи, обувь и одежду. Считалось, что вместе с ними можно передать другому человеку собственную удачу и семейное благополучие.

Укрывать гостя своим одеялом, платком или отдавать ему шапку и варежки. По поверью, так можно было лишиться везения. После ухода гостей вещи, которыми они пользовались, обязательно стирали.

Покупать обувь, которую до этого примеряли другие люди. Существовало поверье, что вместе с чужой обувью можно перенять болезни и неудачи.

Отгонять от себя белую собаку. Считалось, что вместе с животным человек может прогнать собственное счастье, любовь и достаток.

Услышав сверчка в доме, следовало насторожиться: этот звук считался предвестником скорой беды.

Фото: iStock/Evgeniya Pavlova

Народные приметы на 6 ноября

Дождь 6 ноября — зима будет сравнительно мягкой и теплой.

Теплая и пасмурная погода — холодный период затянется, а сильные морозы придут нескоро.

Необычно теплая погода — зима ожидается малоснежной, без продолжительных морозов.

Чистое безоблачное небо — к скорому наступлению сильных заморозков.

Выпавший и оставшийся на земле снег — к большим зимним сугробам.

Сильный северный ветер — к метели, похолоданию и крупному снегу.

Красный закат — к морозам в ближайшие дни.

Солнце, скрывающееся за плотными облаками, — к затяжному ненастью и снегопаду.

Иней на траве и деревьях — к скорой оттепели.

Яркие звезды ночью — к утренним заморозкам.

Листья, оставшиеся на березе, — снег выпадет не раньше декабря.

Тонкая корочка на испеченном хлебе — к мягкой зиме, толстая и твердая — к сильным морозам.

Сильно трещащая лучина — к скорому похолоданию.

Дым из трубы, стелющийся по земле, — к оттепели, поднимающийся столбом — к ясной, но холодной погоде.

О чем расскажут животные и необычные события

Фото: iStock/Kerkez

Кто отмечает именины 6 ноября