Детский сад «Ручеек» в Пушкинском округе обновят более чем наполовину

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В Пушкинском округе продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Ручеёк» образовательного комплекса № 5. Строительная готовность объекта превысила 51%. Работы ведутся по государственной программе Московской области в рамках нацпроекта «Семья», сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.



На объекте задействованы 40 рабочих и одна единица техники. Специалисты выполняют внутреннюю отделку, заменяют инженерные сети, обновляют фасад и кровлю.

Здание детского сада 1962 года постройки площадью более тысячи квадратных метров ждёт полное обновление: кровля, водосточная система, коммуникации, системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт охватит все групповые помещения и пищеблок. Также будет обновлён фасад и благоустроена территория.

Завершить работы планируется до конца 2026 года.

Дайана Хусинова

