Детский сад «Ручеек» в Пушкинском округе обновят более чем наполовину
В Пушкинском округе продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Ручеёк» образовательного комплекса № 5. Строительная готовность объекта превысила 51%. Работы ведутся по государственной программе Московской области в рамках нацпроекта «Семья», сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
На объекте задействованы 40 рабочих и одна единица техники. Специалисты выполняют внутреннюю отделку, заменяют инженерные сети, обновляют фасад и кровлю.
Здание детского сада 1962 года постройки площадью более тысячи квадратных метров ждёт полное обновление: кровля, водосточная система, коммуникации, системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт охватит все групповые помещения и пищеблок. Также будет обновлён фасад и благоустроена территория.
Завершить работы планируется до конца 2026 года.
