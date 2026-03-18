Брейкеры из Подмосковья завоевали две медали на всероссийском турнире

18 марта 2026, 14:15

Представители Московской области выиграли две серебряные медали на всероссийских соревнованиях по брейкингу BREAK RUMBLE-2026. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходил в Архангельске с 13 по 15 марта. Награды Подмосковью принесли Вероника «Serpente» Никишина и Мирослав «Miracle» Чернов.





«Вероника поднялась на вторую ступень пьедестала почёта в дисциплине «брейкинг» среди женщин. Золотую медаль получила спортсменка из Кемеровской области, а бронзу — представительница Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении.