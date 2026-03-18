Брейкеры из Подмосковья завоевали две медали на всероссийском турнире
Представители Московской области выиграли две серебряные медали на всероссийских соревнованиях по брейкингу BREAK RUMBLE-2026. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходил в Архангельске с 13 по 15 марта. Награды Подмосковью принесли Вероника «Serpente» Никишина и Мирослав «Miracle» Чернов.
«Вероника поднялась на вторую ступень пьедестала почёта в дисциплине «брейкинг» среди женщин. Золотую медаль получила спортсменка из Кемеровской области, а бронзу — представительница Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении.Мирослав уступил в мужских соревнованиях по «брейкингу» спортсмену из Кемеровской области, а третье место занял москвич.
