Жителей Подмосковья предупредили о скором пробуждении змей

18 марта 2026, 15:02

Время зимней спячки для змей Московской области заканчивается. Из анабиоза рептилии выйдут после схода снега. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.





Проснувшиеся змеи будут вылезать на открытые места, чтобы погреться на солнце. Их можно будет встретить на освещённых лучами камнях, брёвнах и даже на лесных тропинках.





«В Московкой области водятся всего три вида змей: ужи, гадюки и медянки. Все они внесены в Красную книгу региона и находятся под особой защитой. Ядовитой является только гадюка, и она никогда не атакует первой. Змея может напасть, только если человек наступит на неё или попытается схватить», — говорится в сообщении.