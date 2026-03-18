В округе Подольск благоустроят 24 двора
Комплексное благоустройство 24 дворов проведут в городском округе Подольск в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы будут проходить по госпрограмме Московской области «Чистый регион». Во дворах заменят асфальтовое покрытие и бордюрные камни, приведут в порядок тротуары и пешеходные дорожки, расширят парковки, установят новые лавочки и урны, а также проведут озеленение.
«В список вошли дворы в городе Подольск, а также в посёлках Сельхозтехника и Лесные Поляны», — говорится в сообщении.Полный список адресов, по которым проведут благоустройство, размещён на официальном сайте округа.
