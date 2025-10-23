Достижения.рф

Детский сад в подмосковном Клину готовится принять 80 малышей после капремонта

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Клину на улице Гагарина завершили капитальный ремонт здания дошкольного отделения лицея №10. Сейчас детский сад готовится к открытию, рассказали в подмосковном Минстрое.



Работы провели по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счёт регионального бюджета.

Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
«Теперь здесь станет по-настоящему комфортно и детям, и педагогам», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

В здании усилили фундамент, обновили кровлю и фасад, заменили окна и двери, полностью отремонтировали внутренние помещения, инженерные сети и пищеблок, благоустроили территорию. В учреждении разместили новую мебель и оборудование.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0