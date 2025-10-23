Детский сад в подмосковном Клину готовится принять 80 малышей после капремонта

23 октября 2025, 12:20

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Клину на улице Гагарина завершили капитальный ремонт здания дошкольного отделения лицея №10. Сейчас детский сад готовится к открытию, рассказали в подмосковном Минстрое.





Работы провели по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счёт регионального бюджета.



Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области



«Теперь здесь станет по-настоящему комфортно и детям, и педагогам», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.