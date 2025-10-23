Детский сад в подмосковном Клину готовится принять 80 малышей после капремонта
В Клину на улице Гагарина завершили капитальный ремонт здания дошкольного отделения лицея №10. Сейчас детский сад готовится к открытию, рассказали в подмосковном Минстрое.
Работы провели по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счёт регионального бюджета.
«Теперь здесь станет по-настоящему комфортно и детям, и педагогам», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.
В здании усилили фундамент, обновили кровлю и фасад, заменили окна и двери, полностью отремонтировали внутренние помещения, инженерные сети и пищеблок, благоустроили территорию. В учреждении разместили новую мебель и оборудование.