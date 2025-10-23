В Серпухове обновляют дороги и тротуары в нескольких населённых пунктах округа

23 октября 2025, 10:45

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Серпухов

В подмосковном Серпухове продолжают ремонтировать дорожную инфраструктуру. Специалисты работают сразу на нескольких объектах на территории городского округа, сообщили в местной Администрации.