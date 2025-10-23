В Серпухове обновляют дороги и тротуары в нескольких населённых пунктах округа
В подмосковном Серпухове продолжают ремонтировать дорожную инфраструктуру. Специалисты работают сразу на нескольких объектах на территории городского округа, сообщили в местной Администрации.
В деревне Рудаково обновляют дорожное покрытие, чтобы жителям было комфортно передвигаться. В Нижних Велемях ремонтируют дорожную сеть. На улице Семейной в черте города модернизируют дорожное полотно, а в посёлке Оболенск строят новый тротуар для безопасного движения пешеходов.
Работы проводят по программе развития городской инфраструктуры и повышения уровня комфорта проживания в городском округе Серпухов.
Читайте также: