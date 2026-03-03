На строительстве школы на 1100 мест в Люберцах приступили к отделочным работам

03 марта 2026, 17:29

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1 100 учеников, возводят в ЖК «Новые Островцы» на территории городского округа Люберцы. О ходе работ рассказали в министерства строительного комплекса Московской области.





Завершить строительство и сдать школу в эксплуатацию планируется в 2027 году.





«В настоящее время на объекте завершают фасадные работы. Рабочие приступили к отделке помещений, ведётся прокладка наружных и монтаж внутренних инженерных сетей, а также обустройство кровли. Общая строительная готовность составляет более 60%», — отметил глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.