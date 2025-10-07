Достижения.рф

В Московской области начали строить три индустриальных парка

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье начали строительство трёх государственных индустриальных парков. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.



«В регионе продолжается работа над развитием индустриальной инфраструктуры. Стартовало строительство нескольких ГИПов – «Ключ» в Дмитровском округе, «Титан» в Ленинском и «Союз» – в Жуковском. Их общая площадь – 410 га. В эти парки планируют привлечь около 170 млрд рублей инвестиций», – пояснила Зиновьева.
В государственных индустриальных парках создадут всю необходимую инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру.
«Сегодня ГИП «Титан» заполнен уже целиком, «Ключ» – на 95%. Такой интерес инвесторов подтверждает высокую деловыю привлекательность Подмосковья», – сказал гендиректор АО «ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.
На новых площадках в общей сложности создадут свыше 20 тысяч рабочих мест.
Лора Луганская

