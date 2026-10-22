Детский телефон доверия в Подмосковье принял почти 53 тысяч звонков с начала года

22 октября 2026, 23:01

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Служба телефона доверия в Подмосковье оказывает детям, подросткам и родителям бесплатную, анонимную и круглосуточную психологическую помощь. С начала года психологи приняли более 52 000 звонков, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.





Это на 4000 обращений больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Также увеличилось количество звонков от детей и подростков – с 22 000 в 2025 году до 33 000 – в 2026-м. Особенно заметно выросло число обращений непосредственно от детей: этот показатель увеличился на треть. Психологи работают круглосуточно и остаются на связи с абонентом, сколько необходимо, помогают успокоиться и правильно действовать в сложной ситуации», – рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

«За каждой цифрой стоит ребёнок или семья, которым важно, что их услышали, не оставили один на один с трудностями. Особенно значимо, что всё чаще на линию обращаются сами дети и подростки. Это говорит о растущем доверии к службе. Мы напоминаем: не нужно ждать, пока ситуация окажется невыносимой. Разговор может стать первым шагом к помощи», – отметила начальник отдела «Телефон доверия» Центра инноваций социальной сферы Московской области Евгения Зеленина.