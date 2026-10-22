Истринский врач Новикова рассказала, какие заболевания выявляют на диспансеризации

22 октября 2026, 22:40

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Диспансеризацию должен пройти каждый житель Подмосковья, так как в процессе обследования врачи могут выявить серьёзные заболевания. Об этом заявила заведующая поликлиникой №3 Истринской клинической больницы Юлия Новикова.





Главная задача – диагностировать болезни на ранних стадиях, когда они ещё не проявляют себя и хорошо поддаются лечению.

«С начала года в Истринском округе диспансеризацию прошли более 25 000 человек. По результатам её проведения на данный момент диагностировано более 200 случаев впервые выявленного сахарного диабета, 94 случая онкологических заболеваний и более 50 случаев хронического вирусного гепатита. Во время диспансеризации также выявляют последствия перенесённых инсультов и инфарктов», – отметила Новикова.