Истринский врач Новикова рассказала, какие заболевания выявляют на диспансеризации
Диспансеризацию должен пройти каждый житель Подмосковья, так как в процессе обследования врачи могут выявить серьёзные заболевания. Об этом заявила заведующая поликлиникой №3 Истринской клинической больницы Юлия Новикова.
Главная задача – диагностировать болезни на ранних стадиях, когда они ещё не проявляют себя и хорошо поддаются лечению.
«С начала года в Истринском округе диспансеризацию прошли более 25 000 человек. По результатам её проведения на данный момент диагностировано более 200 случаев впервые выявленного сахарного диабета, 94 случая онкологических заболеваний и более 50 случаев хронического вирусного гепатита. Во время диспансеризации также выявляют последствия перенесённых инсультов и инфарктов», – отметила Новикова.Отдельно доктор обратила внимание на анализ кала на скрытую кровь. Часто пациенты отказываются от его сдачи, но именно этот анализ позволяет выявить рак кишечника на ранних стадиях.
Диспансеризация проходит в несколько этапов. Если по итогам первого этапа выявлены отклонения, пациента направляют на второй этап для дообследования и лечения.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, с 19 по 25 октября в России проходит «Неделя информирования о важности диспансеризации и профосмотров».