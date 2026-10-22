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Истринский врач Новикова рассказала, какие заболевания выявляют на диспансеризации

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Диспансеризацию должен пройти каждый житель Подмосковья, так как в процессе обследования врачи могут выявить серьёзные заболевания. Об этом заявила заведующая поликлиникой №3 Истринской клинической больницы Юлия Новикова.



Главная задача – диагностировать болезни на ранних стадиях, когда они ещё не проявляют себя и хорошо поддаются лечению.

«С начала года в Истринском округе диспансеризацию прошли более 25 000 человек. По результатам её проведения на данный момент диагностировано более 200 случаев впервые выявленного сахарного диабета, 94 случая онкологических заболеваний и более 50 случаев хронического вирусного гепатита. Во время диспансеризации также выявляют последствия перенесённых инсультов и инфарктов», – отметила Новикова.
Отдельно доктор обратила внимание на анализ кала на скрытую кровь. Часто пациенты отказываются от его сдачи, но именно этот анализ позволяет выявить рак кишечника на ранних стадиях.

Диспансеризация проходит в несколько этапов. Если по итогам первого этапа выявлены отклонения, пациента направляют на второй этап для дообследования и лечения.

Как напомнили в подмосковном Минздраве, с 19 по 25 октября в России проходит «Неделя информирования о важности диспансеризации и профосмотров».
Лора Луганская

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