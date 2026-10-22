Новым главой Балашихи избран Сергей Лукичёв
Совет депутатов Балашихи избрал главой городского округа Сергея Лукичёва. Он будет возглавлять муниципалитет пять лет.
Отбор конкурсной комиссии прошли три кандидата. Окончательное решение приняли местные депутаты.
«За 12 лет работы в Балашихе я убедился в том, что даже самые большие проекты и значительные бюджетные вложения теряют смысл, если мы не слышим жителей. Именно человек, его потребности и его повседневная жизнь должны быть главным ориентиром в нашей работе», – сказал Лукичёв.Сергей Игоревич Лукичёв родился 23 июля 1991 года в Петропавловске-Камчатском. Закончил Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова по специальности «Менеджмент организации».
Карьеру в администрации Балашихи начал в 2014 году. За 12 лет работы прошёл путь от главного специалиста до главы городского округа. С 2018-го работал заместителем главы администрации, затем первым заместителем главы городского округа. Курировал ключевые направления развития округа.
В конце сентября этого года Лукичёв был назначен врио главы муниципалитета после досрочного сложения полномочий Сергеем Юровым. Ранее сообщалось, что Юров покинул пост после избрания в Госдуму.