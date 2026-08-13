Детский телефон доверия в Подмосковье за полгода принял более 36 000 звонков

13 августа 2026, 15:33

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье на линию экстренной психологической помощи за шесть месяцев поступило более 36 000 звонков от детей, подростков и родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.





Психологи единого Детского телефона доверия в Московской области подвели итоги работы за полугодие.

«Согласно статистике, главными поводами для обращений остаются личностные переживания, вопросы социальной адаптации и сложности в детско-родительских отношениях. Чаще всего на линию звонят сами несовершеннолетние. Доля обращений от детей и подростков до 18 лет за отчётный период составила 72%. Это подтверждает высокий уровень доверия юных жителей региона к психологической помощи», – рассказали в министерстве.

«Реагируя на актуальный запрос общества, специалисты подмосковного центра разработали памятку для родителей «Как говорить с ребенком об атаках БПЛА». В методическом материале даны чёткие рекомендации, как правильно обсуждать пугающие события с детьми разного возраста, не усиливая травматизацию, как поддержать ребёнка в кризисной ситуации. Рекомендации разработал Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России», – добавили в ведомстве.