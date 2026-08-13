На строительстве детсада в Видном завершают монолитные работы
Детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников, строят на улице Гаевского в городе Видное Ленинского округа. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
Строительство ведётся за счёт подмосковного бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона.
«В настоящее время на объекте завершают монолитные работы: их выполнили уже на 95%. А кладка стен и перегородок готова на 60%», — говорится в сообщении.Детский сад будет трёхэтажным, его общая площадь составит свыше четырёх тысяч квадратных метров. В здании разместят девять помещений для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и санузлами, а также музыкальный и физкультурный залы.
Сдать детсад в эксплуатацию должны в 2027 году.