В Красногорске спасли застрявшего под крышей кота

13 августа 2025, 10:27

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Кота, застрявшего под крышей частного дома и просидевшего там три дня, спасли работники Мособлпожспаса. Инцидент произошёл в Красногорске, сообщает пресс-служба ведомства.





За помощью к спасателям обратилась хозяйка кота. Она позвонила в единую службу экстренных вызовов «Система-112» и рассказала, что домашний любимец залез под крышу дома и не может спуститься сам. Попытки членов семьи выручить питомца тоже не увенчались успехом.





«Спасатели прибыли по указанному адресу и увидели, что высоко под крышей сидит жалобно мяукающий кот. Спасатели развернули трёхколенную лестницу, поднялись и отломали одну из досок, чтобы вытащить животное», — говорится в сообщении.