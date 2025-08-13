Достижения.рф

В Красногорске спасли застрявшего под крышей кота

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Кота, застрявшего под крышей частного дома и просидевшего там три дня, спасли работники Мособлпожспаса. Инцидент произошёл в Красногорске, сообщает пресс-служба ведомства.



За помощью к спасателям обратилась хозяйка кота. Она позвонила в единую службу экстренных вызовов «Система-112» и рассказала, что домашний любимец залез под крышу дома и не может спуститься сам. Попытки членов семьи выручить питомца тоже не увенчались успехом.

«Спасатели прибыли по указанному адресу и увидели, что высоко под крышей сидит жалобно мяукающий кот. Спасатели развернули трёхколенную лестницу, поднялись и отломали одну из досок, чтобы вытащить животное», — говорится в сообщении.
Сначала кот был так напуган, что не хотел даваться в руки спасателей. Тогда они поднялись к крыше с едой и стали ласково подзывать животное. В результате спасатели сумели взять кота, спустились вместе с ним и передали хозяйке.
