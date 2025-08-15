В Красногорске готов к открытию новый детский сад «Карамелька»
В красногорском жилом комплексе «Ильинойс» скоро начнёт работу новый детский сад «Карамелька». Современное учреждение на 250 мест станет первым на этой территории, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Трёхэтажное здание площадью около 4 тыс. кв. м оборудовано всем необходимым для комфорта детей. Предусмотрены групповые помещения, пищеблок, медицинский блок, прачечная, физкультурный и музыкальный залы, а также кабинеты специалистов», – уточнили в пресс-службе.На территории садика созданы условия для прогулок, игр и активностей. Имеются теневые навесы, спортивные и игровые площадки. На территории установлена метеостанция.
В учреждении будут сформированы 11 групп для малышей от двух до семи лет. Уже в сентябре новый садик примет воспитанников.