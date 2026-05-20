Детский травматолог Григорьев рассказал об инновациях МОДКТОБ в лечении детей

20 мая 2026, 16:36

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 5900 детей и подростков за 2025 год получили хирургическое лечение в Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице. Об этом рассказал главный внештатный детский специалист – травматолог‑ортопед Минздрава Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.





Около 700 операций проведено в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи. Врачи консультативно-диагностической поликлиники МОДКТОБ приняли почти 25 000 человек, 11 000 из них пришли на приём впервые. Сотрудники ежедневно демонстрируют высочайший профессионализм.

«В арсенале больницы – современное диагностическое оборудование. Это КТ, МРТ, рентген‑аппараты нового поколения. Мы используем в работе передовые хирургические методики, включая малоинвазивные вмешательства, проводим программы послеоперационной реабилитации для детей и подростков. Врачи МОДКТОБ помогают маленьким пациентам вернуться к активной жизни – бегать, играть, заниматься спортом. Кроме того, они предотвращают развитие осложнений в будущем», – сказал Григорьев.