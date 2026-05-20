Стартовал приём заявок на премию «Подмосковный врач»

20 мая 2026, 09:56

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Приём заявок на участие в профессиональной премии для медиков в номинации «Подмосковный врач» начался в Московской области. Он продлится до середины июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.





Участвовать в конкурсном отборе могут терапевты, педиатры, врачи скорой помощи, кардиологи, акушеры-гинекологи, офтальмологи, неврологи, эндокринологи, гематологи, отоларингологи и др.





«Профессиональную премию для медицинских работников Московской области мы проводим уже в пятый раз. Важно, что это не просто денежная выплата, а знак уважения к их труду, поддержка и признание заслуг», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.