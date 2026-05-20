Подмосковные хирурги дали шанс юной звезде чирлидинга вернуться в спорт

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы успешно прооперировали юную звезду чирлидинга. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В МОДКТОБ вместе со спортсменкой обратились её родители. Два года назад на тренировке она неудачно выполнила акробатический элемент и почувствовала резкую боль в плече. С тех пор плечо постоянно болело, тренироваться становилось всё труднее, и надежды вернуться в спорт почти не осталось.



Обследование показало вывих плеча и разрыв так называемой суставной губы. Это хрящ, который помогает плечевому суставу оставаться стабильным и не выскакивать. Врачи решили провести хирургическое вмешательство.

«Мы провели операцию Банкарта, которая считается лучшим методом лечения таких травм. Сделали повторное прикрепление суставной губы к впадине лопатки специальными фиксаторами. Это позволило восстановить анатомию и функциональность плечевого сустава. Теперь плечо снова стабильно», – рассказал заведующий травматолого‑ортопедическим отделением МОДКТОБ №3 Сергей Катин.