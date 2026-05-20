Подмосковный врач Мкртычева назвала три первых признака сахарного диабета у детей

В последние годы растёт число случаев сахарного диабета у детей. Поэтому очень важно знать, на что именно обратить внимание, заявили в пресс-службе Минздрава Подмосковья со ссылкой на врачей НИКИ детства.





Родители могут списать первые симптомы на усталость ребёнка, стресс в школе или жаркую погоду. Однако есть три главных сигнала, которые нельзя игнорировать.

«Первое – это постоянная жажда. Ребёнок начинает пить больше жидкости, иногда просит воду даже ночью. Второе – частое мочеиспускание. Если школьник вдруг начал отпрашиваться с каждого урока в туалет или у него отмечается ночное недержание мочи, это повод насторожиться. Третье – необоснованное снижение веса. На фоне прежнего аппетита ребёнок худеет на глазах. Эти признаки могут быть сигналами высокого сахара. Если не поставить диагноз вовремя, это может привести к реанимационному состоянию», – предупредила детский эндокринолог НИКИ детства Джульетта Мкртычева.