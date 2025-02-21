Детский центр им. Рошаля за полгода помог 80 тысячам пациентов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
За первые полгода работы медицинскую помощь в Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля получили около 80 тыс. маленьких пациентов. Об этом сообщила сказала главврач клиники Татьяна Шаповаленко.
Первый камень центра губернатор Московской области Андрей Воробьёв и зампред правительства Татьяна Голикова заложили 10 июня 2021 года. На торжественном открытии 21 августа 2024-го присутствовал президент России Владимир Путин.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Она добавила, что в стационаре центра врачи вылечили свыше 10 тыс. пациентов, провели более 5 тыс. операций. В Центре критических состояний зафиксировали более 1,5 тыс. обращений.
Детский клинический центр им. Л. И. Рошаля ‒ флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона. Там работают специалисты со всей страны – лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностике.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Предполагается, что каждый год стационарную помощь в клинике будут получать около 25 тыс. юных пациентов и более 135 тыс. пациентов ‒ амбулаторно.
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Фото: пресс-служба Минздрава МО
«В течение первого полугода работы Детского центра порядка 80 тыс. маленьких пациентов получили медицинскую помощь. Наши специалисты приняли более 60 тыс. детей в Консультативно-диагностическом центре, провели свыше 8,5 тыс. телемедицинских консультаций. Это позволило нам оказывать помощь не только жителям нашего региона, но и пациентам из других областей», ‒ отметила Шаповаленко.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Она добавила, что в стационаре центра врачи вылечили свыше 10 тыс. пациентов, провели более 5 тыс. операций. В Центре критических состояний зафиксировали более 1,5 тыс. обращений.
Детский клинический центр им. Л. И. Рошаля ‒ флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона. Там работают специалисты со всей страны – лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностике.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Предполагается, что каждый год стационарную помощь в клинике будут получать около 25 тыс. юных пациентов и более 135 тыс. пациентов ‒ амбулаторно.
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Лора Луганская