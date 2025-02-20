Робот Светлана просит оценить работу Детского центра имени Л. Рошаля

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московской области запустили опрос пациентов о работе Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля с помощью робота Светланы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта связывается с родителями маленьких пациентов, лечившихся в клинике, и просит оценить её работу по 10-балльной шкале.
Кроме того, робот выполняет исходящий обзвон – приглашает на диспансеризацию, напоминает о визите к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учёте, обзванивает тех, к кому накануне выезжала бригада скорой помощи, с просьбой оценить её работу.
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«Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля – наше флагманское детское медучреждение, открывшее двери в августе прошлого года. Адресный обзвон пациентов позволяет нам оценить работу центра. Робот Светлана обзвонил уже 24,5 тыс. человек. Средняя оценка составляет 8,5», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как отметили в ведомстве, звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35. Светлана также обрабатывает входящие звонки по телефону 122. Она помогает вызвать медика на дом, записаться к врачу, отменить или перенести прием к специалисту.
Кроме того, робот выполняет исходящий обзвон – приглашает на диспансеризацию, напоминает о визите к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учёте, обзванивает тех, к кому накануне выезжала бригада скорой помощи, с просьбой оценить её работу.
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Лора Луганская