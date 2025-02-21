Нарколог предупредил мужчин о риске опозориться на свидании из-за алкоголя

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Многие мужчины не могут представить себе романтическое свидание без бутылки алкоголя, однако спиртное только кажется хорошим помощником для интимных встреч. В реальности алкоголь способен принести серьёзные проблемы в этой сфере, предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Считается, что бутылка шампанского или вина на свидании поможет раскрепоститься. Но положительный эффект от алкоголя длится крайне недолго: как только алкоголь поступает в кровь, он расширяет сосуды, в том числе и в органах малого таза. Но очень скоро наступает спад, а после него ухудшается самочувствие, наступает апатия и повышается давление», — рассказал Виталий Холдин.Он добавил, что регулярное употребление спиртных напитков повышает риск мужского бесплодия.
«Алкоголь крайне негативно влияет на выработку сперматозоидов, способных создать здоровое потомство», — отметил эксперт.Кроме того, под удар попадает главный мужской гормон — тестостерон.
«С возрастом выработка этого гормона снижается, а алкоголь способен значительно усугубить это состояние», — предупредил Виталий Холдин.Он добавил, что для сохранения мужского здоровья нужно отказаться от спиртного и курения, заниматься спортом и научиться противостоять стрессам.
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