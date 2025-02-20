Подмосковный невролог Сутормин развеял мифы об эпилепсии

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Несмотря на значительные успехи в лечении эпилепсии, многие по-прежнему воспринимают её как загадочное и непонятное заболевание. О самых распространённых мифах об эпилепсии рассказал руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. Владимирского, главный внештатный невролог Московской области Максим Сутормин.
Один из мифов гласит, что эпилепсия приводит к слабоумию. Однако это не так: при правильном лечении больные эпилепсией ничем не отличаются от других в умственном плане. Вероятность психических расстройств зависит от разновидности болезни, частоты приступов и их формы.
Важно понимать, что это неврологическое состояние можно держать под контролем, заключил Сутормин.
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«Другим заблуждением является то, что эпилепсия передаётся по наследству. На самом деле наследуется только предрасположенность к болезни. Предрасположенность может передаваться доминантно или рецессивно через поколения. Многие считают эпилепсию неизлечимой болезнью. Но современные методы позволяют контролировать приступы у 70% пациентов благодаря регулярному приёму препаратов и соблюдению рекомендаций врачей», – рассказал Сутормин, слова которого приводят пресс-службе Минздрава Подмосковья.Также есть мнение, что больные эпилепсией не могут учиться или работать. Сегодня с помощью современной медицины люди с эпилепсией могут вести полноценную жизнь. Исключение составляют определённые профессии. Например, им запрещено работать на высоте или управлять транспортными средствами. Женщины с этим диагнозом способны родить здоровых детей при условии планирования беременности на фоне стойкой медикаментозной ремиссии и под наблюдением врачей.
Важно понимать, что это неврологическое состояние можно держать под контролем, заключил Сутормин.
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Лора Луганская