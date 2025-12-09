Детский центр принял на лечение малышку со стенозом лёгочной артерии
Врачи Детского научно-клинического центра им. Л. Рошаля приняли на лечение девочку со стенозом лёгочной артерии. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.
Речь идёт о пороке сердца, при котором клапан или сосуд сужается, и сердцу приходится работать сильнее, чтобы протолкнуть кровь в лёгкие. Такое перенапряжение может привести к осложнениям, – например, к повышенной нагрузке на правый желудочек или сердечной недостаточности.
«К нам обратилась мама с годовалой девочкой с жалобами на одышку, усталость при незначительных физических нагрузках и нехватку воздуха. Врачи провели маленькой пациентке обследование и диагностировали умеренный клапанный стеноз лёгочной артерии. Сейчас малышка продолжает наблюдаться у наших кардиологов и чувствует себя хорошо», – говорится в Telegram-канале ДКЦ.Приём детей с подозрением на заболевание сердца ведут кардиологи клиники «Ромашка» в Одинцове. На приёме проводят полный комплекс обследований для оценки состояния сердца у больных детей и у спортсменов. При необходимости специалисты направляют пациентов на лечение в Детский центр Рошаля. Как отметили в ДКЦ, родителям не стоит откладывать консультацию, если они заметили у ребёнка одышку и быструю утомляемость.
Получить медицинскую помощь можно по полису ОМС при наличии направления, а также по договорам на оказание платных медицинских услуг.