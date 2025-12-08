В Подмосковье выдали около 4,1 тыс. подарочных наборов для новорождённых

08 декабря 2025, 13:23

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 4,1 тыс. наборов «Я родился в Подмосковье!» для младенцев и их мам выдали в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





В подарочный набор входят более 50 предметов, включая средства гигиены, лечебную косметику и пр. При этом у родителей есть выбор — взять набор или единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей.





«Выбрав набор «Я родился в Подмосковье!», в который входит всё необходимое в первые дни жизни младенца, родители могут посвятить время подготовке к родам, а не покупке вещей для ребенка. В Московской области с начала текущего года выдали уже почти 4,1 тыс. этих наборов», — сказал зампред регионального правительства — глава Минздрава Максим Забелин.