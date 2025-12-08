Потребление алкоголя в Московской области с начала года удалось снизить на 18%

08 декабря 2025, 15:17

Потребление алкоголя в Подмосковье с начала года снизилось на 18%. Такой статистикой поделились в Московском областном клиническом наркологическом диспансере.





Как отметили в лечебном учреждении, добиться такого показателя помогли беседы, круглые столы, семинары и встречи с молодёжью и трудовыми коллективами, которые проводят сотрудники диспансера. Специалисты помогают жителям отказаться от пагубной привычки и сместить фокус на здоровый образ жизни.

«Другим направлением нашей работы остаётся оказание анонимной наркологической помощи. Она проводится на конфиденциальной основе, поэтому человек не боится, что о его лечении от алкоголизма узнают близкие или пострадает профессиональная деятельность. Благодаря комплексной работе, с начала года потребление алкоголя в регионе снизилось с 9,33 до 7,58 литров на душу населения. Это составляет 18%», – рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.