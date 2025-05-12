Детский центр творчества «Тополёк» провёл в Раменском отчётный концерт

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
«Центр дополнительного образования реализует программы по шести направлениям, помогая юным жителям раскрыть таланты в различных сферах. В центре трудятся опытные педагоги, благодаря которым воспитанники могут развивать творческие способности в рисовании, танцах, вокале и других дисциплинах», – рассказали в администрации.Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
В фойе дома культуры работала выставка работ юных художников «Тополька». Воспитанники также порадовали зрителей ярким концертом.
Председатель комитета по образованию администрации Раменского муниципального округа Наталья Асеева вручила грамоты педагогам центра.
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