Глава Раменского Малышев поздравил ветерана Кищенко с Днём Победы

Фото: пресс-служба администрации муниципального округа Раменское
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Илью Кищенко с Днём Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Такая встреча с ветераном – большая честь», – отметил Малышев.
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