Глава Раменского округа Малышев поздравил ветерана с Победой

Фото: пресс-служба администрации муниципального округа Раменское
Глава муниципального округа Раменское Эдуард Малышев навестил участника Великой Отечественной войны Павла Кирьянова в посёлке совхоза «Красковский» ТУ «Вялковское». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
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