В Раменском торжественно возложили цветы к Вечному огню

В Дубне возле переправы, соединяющей Московскую и Тверскую области, появились памятная стела и ДОТ с противотанковым шипом. Мемориал установили там, где в 1942 году был выстроенный по каналу рубеж обороны советских войск, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.