Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
На площади Победы в Раменском торжественно возложили цветы к Вечному огню. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
«В церемонии участвовали глава муниципалитета Эдуард Малышев, представители воинских организаций, администрации, депутаты местного Совета депутатов, ветераны боевых действий, а также местные жители. Люди несли цветы к символу неугасающей памяти о тех, кто отдал жизни за мирное небо над головой», – сообщили в администрации.Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Там отметили, что в этот день особенно ощущается связь поколений. Дети и внуки победителей с фотографиями дедов и прадедов пришли отдать долг тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.
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Лора Луганская