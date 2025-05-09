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В Раменском торжественно возложили цветы к Вечному огню

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

На площади Победы в Раменском торжественно возложили цветы к Вечному огню. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
«В церемонии участвовали глава муниципалитета Эдуард Малышев, представители воинских организаций, администрации, депутаты местного Совета депутатов, ветераны боевых действий, а также местные жители. Люди несли цветы к символу неугасающей памяти о тех, кто отдал жизни за мирное небо над головой», – сообщили в администрации.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Там отметили, что в этот день особенно ощущается связь поколений. Дети и внуки победителей с фотографиями дедов и прадедов пришли отдать долг тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.

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#память
В Рузе принесли цветы к установленной стеле «Населённый пункт воинской доблести»
09 мая 2025, 19:01

Фото: пресс-служба администрации Рузского м. о.

На центральной площади Рузы возложили цветы к установленной накануне 80-летия Победы стеле «Населённый пункт воинской доблести». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Возведения монумента ждали все жители Рузского муниципального округа. Стела высотой 7,6 м символизирует острие меча, готового защищать. А пламя огня напоминает о стойкости и несгибаемом духе защитников Отечества.
«В Рузе теперь есть ещё одно памятное место как знак искренней народной благодарности и вечной признательности поколению победителей», – сказал глава округа Александр Горбылёв.
Прилегающую к стеле территорию благоустроили. Там появились зелёные насаждения и современное освещение.

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В Раменском торжественно возложили цветы к Вечному огню

В Реутове акцию «Бессмертный полк» провели в форме автопробега

В Дубне на берегу канала имени Москвы установили памятную стелу и ДОТ
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#9 мая
#подмосковье
#московская область
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В Реутове акцию «Бессмертный полк» провели в форме автопробега
09 мая 2025, 18:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

В Реутове Юбилею Великой Победы посвятили традиционный автопробег «Бессмертный полк». Колонна из полутора десятков автомобилей, украшенных флагами, георгиевскими лентами и портретами ветеранов, проехала 8 км по улицам города, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Акция собрала активистов, сотрудников предприятий, госслужащих и депутатов муниципального Совета. Стартовав на улице Октября, участники финишировали на улице Победы под военные песни.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

«Я участвую в автопробеге ко Дню Победы уже третий год. К этому автопробегу готовилась особенно тщательно, так как этот год юбилейный. И ещё в этом году со мной участвовала моя старшая дочь», – поделилась депутат Совета депутатов Реутова, заведующая дошкольным отделением школы №7 Марина Кудинова.
Жители встречали колонну аплодисментами. Автопробег в таком формате проводится в наукограде уже более пяти лет и с каждым разом объединяет всё желающих отдать дань уважения героям войны.

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#9 мая
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В Солнечногорске пройдут соревнования по военно-прикладной игре «Казачий Сполох»
09 мая 2025, 17:07

Фото: iStock/ Sviatlana Lazarenka

17 мая в Солнечногорске состоятся открытые соревнования по военно-прикладной игре «Казачий Сполох», которые посвящены 80-летию Победы, сообщила пресс-служба Хуторского казачьего общества городского округа Солнечногорск.
Турнир пройдет во втором корпусе МБОУ СОШ №4 города Солнечногорск. Между собой будут соревноваться команды девушек и юношей из казачьих обществ, военно-патриотических клубов и объединений, объединения «Юнармия» и «Движения первых» Солнечногорска. В мероприятии примет участие от 150 до 200 человек.

В качестве почетного гостя на соревнования пригласили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Во время проведения «Казачьего Сполоха» для гостей предусмотрены различные воспоминания. Люди смогут участвовать в бесплатном мастер-классе по плетению маскировочных сетей, посмотреть пошивочные изделия для фронта. На соревнованиях организуют мини-музей из зоны спецоперации, а гости смогут увидеть выступление спортивных и творческих коллективов.

Участников мероприятия угостят полевой кухней, сладкой ватой, попкорном и узваром (казачьим компотом).

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#подмосковье
#солнечногорск
#соревнования
#андрей воробьёв
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В Дубне на берегу канала имени Москвы установили памятную стелу и ДОТ
09 мая 2025, 16:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне возле переправы, соединяющей Московскую и Тверскую области, появились памятная стела и ДОТ с противотанковым шипом. Мемориал установили там, где в 1942 году был выстроенный по каналу рубеж обороны советских войск, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Линия ПВО не только защищала там подступы к столице, но и обороняла стратегически важные объекты – плотину и Иваньковскую гидроэлектростанцию. ДОТ – один из её элементов. Раньше он стоял на противоположном берегу канала и был повёрнут на северо-запад, так как неприятеля ждали по воде, на катерах. Он был установлен 24 апреля 1942 года. На нём видна дата, выбитая 83 года назад.

В создании нового памятника участвовали дубненцы разных поколений.
«К нам обратились из компании «Русметалл» с предложением вместе сделать этот памятник. Символично было привлечь молодёжь, чтобы сохранять память поколений», – рассказала руководитель третьего структурного подразделения Дмитровского техникума Екатерина Юрова.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В создании противотанкового шипа приняли участие студенты первого курса – будущие сварщики Семён Ларин и Дмитрий Шангин. Стелу в виде огня сделали сотрудники компании «Русметалл».
«Как и в годы войны, у жителей Дубны есть общее дело. Сегодня это сохранение памяти о том, какой ценой ковалась Победа. Благодарю горожан, проявивших личную инициативу и установивших памятный знак там, где в годы войны зенитчики охраняли водный путь на Москву», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
ДОТ водрузили на возвышенность участники патриотической группы «Пунктир Времени».

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#подмосковье
#московская область
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Подмосковный врач Омарова описала алгоритм действий при укусе змеи
09 мая 2025, 15:57

Фото: iStock / MikeLane45

В разных районах Подмосковья всё чаще стали замечать змей. Их пробуждение особенно опасно для любителей отдыха на природе во время майских праздников.
Выезжать на лесную прогулку лучше в высокой обуви. При встрече с рептилией не стоит к ней приближаться, сказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова. Она также рассказала, что делать, если змея всё же укусила.
«Если вы в лесу одни, нельзя поддаваться панике и бежать к людям. Интенсивное движение лишь ускорит кровоток, а значит, и распространение яда по организму. Вызовите помощь по телефону. Если же мобильная связь принимается плохо, не спеша, размеренно двигайтесь к ближайшему населённому пункту», – объяснила Омарова, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

По словам врача, в ожидании скорой помощи нужно занять горизонтальное положение, промыть место укуса водой, обработать антисептиком, наложить повязку, больше пить жидкости и принять антигистаминные препараты

Как сказали в министерстве, в Подмосковье обитает четыре вида змей. Среди них два вида неядовитых – уж обыкновенный и медянка. Ещё два вида – ядовитые. Это гадюка обыкновенная и гадюка Никольского. Последняя в пять раз опаснее первой.

Отличить ужа от гадюки просто: на его голове заметны характерные желтые «очки». Голова у него круглая, а у гадюки — треугольная. Зрачки у безобидной рептилии – тоже круглые, у ядовитой – вертикальные, как у кошки.

В ведомстве напомнили, что уж и гадюка занесены в Красную книгу Московской области, поэтому уничтожать их запрещено.

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